I Vigili del Fuoco di Rapallo, con il supporto delle squadre della sede centrale, sono intervenuti a Sori, in via Caorsi, per l’incendio di alcune vetture all’interno di una autofficina. Un furgone è stato interessato solo dall’irraggiamento e gli operatori VVF sono riusciti a limitare i danni. Un container adibito a magazzino è andato distrutto.

