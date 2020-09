Gorizia, incendio appartamento

Alle ore 22.30 del 9 Settembre i Vigili del Fuoco di Gorizia sono intervenuti nel centro storico di Cormons per l’incendio di un appartamento. Sul posto sono giunte una squadra, l’autoscala, un’autobotte, il funzionario di guardia e il supporto di un’autobotte kilolitrica del distaccamento aeroportuale di Ronchi dei Legionari. Le fiamme, partite da un appartamento, avevano già intaccato il tetto dello stabile. Gli operstori VVF hanno verificato che nell’appartamento non vi fossero persone e hanno provveduto ad estinguere il rogo. Le operazioni di spegnimento e bonifica si sono concluse alle 3.30 del 10 Settembre. Non si registrano feriti ma lo stabile è stato dichiarato parzialmente inagibile.

