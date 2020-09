Imprese. Costa: Siamo a lavoro per ridurre costo prestiti

(DIRE) Roma, 10 Set. – “Stiamo parlando con le banche per diminuire il costo dei prestiti, sviluppare l’economia circolare e investire in energia rinnovabile. Aiuteremo le aziende che vogliono essere green. La tesi che chi fa economia e’ contro l’ambiente e chi si occupa di ambiente e’ contro l’economia adesso e’ una cosa da archivio storico. C’e’ stato un cambio di paradigma. Il focus sara’ anche su bio economia e green finance. È un’occasione veramente significa. Questa e’ la grande sfida dell’Italia, non la sfida di un governo o di una maggioranza. Bisognera’ finire tutti i progetti entro il 2026, con tempistiche ristrette rispetto alle abitudini italiane”. Lo ha detto Sergio Costa, ministro dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, intervistato da Angelo Picariello, intervenendo alla prima giornata della Summer School della Scuola di Politiche, fondata da Enrico Letta e diretta da Marco Meloni. (Vid/ Dire) 18:17 10-09-20