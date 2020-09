La Spezia, soccorso turista nella Grotta Byron

I Vigili del Fuoco sono intervenuti alle 12.00 del 9 settembre, nella Grotta Byron nel Comune di Porto Venere, per soccorrere un turista che, cadendo sugli scogli, ha riportato un trauma facciale. Sul posto, una motovedetta della Capitaneria di Porto, che ha coordinato le operazioni. La Sala Operativa ha inviato la squadra del distaccamento Porto Mercantile con due soccorritori acquatici, che a bordo di un gommone, hanno raggiunto la scogliera via mare. In sinergia con il personale della C.P. e del 118 l’infortunato è stato stabilizzato, caricato su una barella e trasportato a spalla su per la scalinata della Grotta Byron fino al lungomare di Porto Venere, dove un’ambulanza lo ha trasferito all’ospedale della Spezia. (immagini di repertorio)

fonte – http://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=67399