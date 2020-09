Legge elettorale. Con i soli voti PD-M5S, primo si al Brescellum

(DIRE) Roma, 10 Set. – La commissione Affari costituzionali della Camera ha adottato, con i soli voti di Pd e M5s, il testo base sulla legge elettorale, il cosiddetto Brescellum, che prevede un proporzionale con soglia di sbarramento nazionale al 5 per cento e diritto di tribuna per i partiti minori. Nella maggioranza, Iv e Leu si sono astenuti. Piu’ Europa non ha partecipato alla votazione. Hanno abbandonato l’aula al momento del voto le opposizioni (Lega, Fdi e Fi), che chiedevano piu’ tempo per gli approfondimenti al testo contestando il timing dei lavori. La riforma del sistema di voto compie quindi il primo passo concreto in Parlamento. La legge e’ attesa in aula, da calendario, il 28 settembre. In commissione Affari costituzionali ora occorrera’ fissare il termine degli emendamenti per poi procedere alle votazioni articolo per articolo e dare il mandato ai relatori Emanuele Fiano (Pd) e Francesco Forciniti (M5S) a riferire in Assemblea per la prima lettura parlamentare. (Mar/Dire) 17:17 10-09-20