Mali. Incursione ribelle nell’area di Segou, uccisi 4 soldati

(DIRE) Roma, 10 Set. – Quattro soldati sono stati uccisi ieri in Mali, in un agguato ad Alatona, nella regione di Segou, non lontano dal confine con la Mauritania. Lo hanno riferito fonti governative, citate dalla stampa. Al momento non si hanno indicazioni sull’identita’ degli aggressori, che si sarebbero peraltro impossessati di due automezzi militari. Nella regione di Segou si verificano spesso incursioni di gruppi armati di matrice islamista ma anche violenze tra comunita’ spesso in competizione per il controllo di acqua e risorse naturali. L’incursione sarebbe la quarta a danno delle forze di sicurezza dopo il colpo di stato del 18 agosto, quando i militari hanno rovesciato il presidente Ibrahim Boubacar Keita. Da allora, stando alle informazioni disponibili, le vittime sono state almeno 22. (Est/Dire) 12:00 10-09-20