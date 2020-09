Vercelli. Rubano i portafogli di anziani e ne prosciugano il conto corrente. 2 persone in arresto

All’esito di una laboriosa attività d’indagine, la Polizia di Stato ha arrestato in flagranza di reato un uomo ed una donna per numerosi furti aggravati posti in essere ai danni di anziani. L’attività d’indagine, coordinata dalla locale Procura della Repubblica, era partita in seguito alle denunce presentate da alcune signore ultraottantenni che, nei mesi precedenti, avevano subito, all’interno di supermercati cittadini, il furto dei propri portafogli, nei quali, oltre al denaro, erano custodite le carte bancomat. I malviventi, approfittando dell’usanza delle persone anziane di conservare all’interno del portafogli, annotato su un pezzo di carta, il codice per il prelievo bancomat, in più occasioni erano, successivamente, riusciti ad effettuare anche alcuni prelievi indebiti dalle carte. Alla luce del crescente allarme sociale che questi episodi avevano provocato nella cittadinanza, partivano serrate indagini condotte dalla Squadra Mobile che dall’impianto di videosorveglianza di uno sportello bancomat, riusciva ad individuare una delle malviventi, pur non riuscendo, in un primo momento, ad identificarla. Dall’analisi di altri impianti di video sorveglianza, veniva individuata la macchina che i malviventi utilizzavano per i colpi e, sviluppando gli indizi raccolti, si riusciva finalmente a giungere all’identificazione dei due malfattori, un uomo ed una donna.

Il modus operandi era sempre lo stesso: i due partivano in macchina dalla provincia di Biella e, giunti a Vercelli, mentre l’uomo aspettava fuori, la donna entrava nel supermercato e, individuata l’anziana vittima, con destrezza le sottraeva il portafogli dalla borsa. Successivamente, qualora nel portafogli vi fosse anche la carta bancomat ed il codice pin per il prelievo, in differenti sportelli bancomat ne “prosciugavano” il conto corrente. Proseguendo l’attività investigativa si appurava che i due malfattori avevano progettato un ulteriore colpo per il giorno 31 Luglio; la Squadra Mobile predisponeva, quindi, un servizio finalizzato ad intercettare ed arrestare i due ladri. Effettivamente, i due giungevano nelle vicinanze di un supermercato cittadino e, mentre l’uomo aspettava fuori, la donna entrava all’interno e, sempre con le medesime modalità operative, riusciva a rubare il portafogli di un’anziana donna.

I due, rientrata la malvivente in macchina, precipitosamente ripartivano, sempre tallonati dagli Agenti e dopo un breve tragitto buttavano dal finestrino il portafogli, successivamente recuperato, conservando quanto vi era all’interno. Dopo un inseguimento, gli Uomini della Squadra Mobile riuscivano a fermare l’autovettura e ad arrestare in flagranza di reato per furto aggravato i due, una donna trentanovenne ed un uomo cinquantasettenne, entrambi residenti nella provincia di Biella e già noti alle Forze dell’ordine per i numerosi precedenti per reati contro il patrimonio che venivano associati su disposizione del Sostituto Procuratore di Vercelli presso la locale casa circondariale, in attesa dell’udienza di convalida. Il giorno successivo, il Giudice per le Indagini Preliminari convalidava l’arresto disponendo per i due la misura cautelare della custodia in carcere. Nel mese di Agosto le indagini consentivano di accertare altri episodi del tutto identici a quelli precedenti dei quali i due malfattori si erano resi responsabili.

