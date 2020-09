11 Settembre. Roma abbraccia New York, Raggi ricorda vittime World Trade Center

(DIRE) Roma, 11 Set. – “Roma abbraccia New York e gli Stati Uniti”. Cosi’ la sindaca di Roma Virginia Raggi insieme all’ambasciatore americano, Lewis Eisenberg, hanno ricordato con una cerimonia in piazza di Porta Capena, a Roma, le vittime dell’11 settembre 2001. Ai piedi del monumento commemorativo, tra i picchetti d’onore della Polizia locale e dei Vigili del fuoco, la prima cittadina e l’ambasciatore hanno deposto una corona di fiori.

“Dopo 19 anni e’ fondamentale mantenere la memoria dell’11 settembre perche’ ha cambiato il mondo. Dobbiamo ricordarci che solamente se siamo tutti solidali potremo sconfiggere i continuo rigurgiti di odio, razzismo e terrorismo. Roma abbraccia New York e gli Stati Uniti”, ha detto Raggi. Eisenberg, ha voluto ricordare: “Quel giorno ho perso 85 compagni che erano nel World Trade Canter, nella torre uno. Lavoriamo alla costruzione di un mondo in cui un giorno quel tipo di attacchi terroristici non ci saranno piu’. Solo insieme si puo’ vincere questa sfida”. (Ago/ Dire) 11:10 11-09-20