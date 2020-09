Commercio. Casellati: Agenzia dogane stimoli governo per innovazione

(DIRE) Roma, 11 Set. – “Ringrazio il professore Minenna per il lavoro serio ed approfondito svolto, a conferma del fatto che quando una Agenzia funziona i risultati si vedono. nazionale ed internazionale. Di fronte a questi cambiamenti, la prima forma di sostegno alle aziende che l’Agenzia delle Dogane puo’ offrire e’ incrementare gli scambi internazionali attraverso l’eliminazione della burocrazia. Meno carte, regole chiare e procedure semplificate. Ma questa attivita’ pur rilevante rischia di rimanere monca se le merci che arrivano nel nostro Paese non riescono poi a circolare in maniera efficiente. Su questo, c’e’ molto da fare”. Cosi’ la presidente del Senato, Elisabetta Alberti Casellati durante il rapporto annuale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a Roma. “E allora- ha aggiunto Casellati-perche’ i risultati del suo lavoro siano proficui, l’Agenzia deve stimolare il Governo ad investire su progetti di modernizzazione e ottimizzazione dei grandi scali portuali e interportuali, incentivando e favorendo tutti i collegamenti con le grandi reti strategiche italiane ed europee. E abbiamo di fronte anche la grande occasione delle risorse del Recovery Fund. È chiaro che deve essere il Parlamento il primo interlocutore del Governo a decidere il piano di utilizzo, ma ritengo che la questione infrastrutturale debba essere una priorita’ per dare competitivita’ all’economia”. (Uct/ Dire) 11:05 11-09-20