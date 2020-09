Confezionano la cocaina in un parco a Milano: la Polizia arresta 3 persone

Ieri pomeriggio gli agenti della volante del Commissariato Mecenate, durante il servizio di controllo del territorio, hanno arrestato 3 cittadini marocchini di 27, 34 e 35 anni per detenzione e spaccio di droga. I poliziotti, passando in via Elio Vittorini, hanno notato in fondo al parco verde tre persone sedute in cerchio per terra. Gli agenti si sono avvicinati per un controllo e, sfruttando il riparo di un albero, hanno osservato i tre, che erano intenti a confezionare cocaina in dosi con l’utilizzo di un bilancino di precisione. I poliziotti, vista la scena, sono usciti allo scoperto e hanno bloccano i tre, sequestrando 9.2 grammi di cocaina.

fonte – https://questure.poliziadistato.it/Milano/articolo/11945f5b6781d0c36101728496