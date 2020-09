Scuola. Mascherine: consegne periodiche in base al numero alunni

La nota del Ministero per le istituzioni scolastiche

(DIRE) Roma, 11 Set. – Il ministero dell’Istruzione ha inviato ai dirigenti scolastici una nota riepilogativa sul tema della distribuzione delle mascherine e su altri aspetti di carattere organizzativo e finanziario connessi alle attivita’ per la ripresa dell’anno scolastico. In particolare, il ministero ricorda che, a partire dai giorni 27 e 28 agosto 2020, la struttura del Commissario Straordinario per l’emergenza Covid ha avviato la distribuzione di mascherine monouso di tipo chirurgico, gel igienizzante e arredi presso le istituzioni scolastiche. Per quanto riguarda la distribuzione di mascherine e gel igienizzante, il ministero specifica nella nota che la fornitura di mascherine viene effettuata, a cura della struttura commissariale, per tutto il personale scolastico e per tutti gli studenti e che la distribuzione avviene con cadenza settimanale o bisettimanale, in relazione al numero di alunni e di personale scolastico presenti in ciascuna istituzione scolastica. Ogni scuola riceve, dunque, il quantitativo necessario a garantire la copertura del fabbisogno giornaliero di ciascun alunno e di tutto il personale scolastico e le consegne saranno effettuate presso la sede principale dell’istituzione scolastica in precise fasce orarie. La nota riepiloga anche le modalita’ di fornitura e distribuzione degli arredi. Circa una settimana prima della consegna degli arredi, i referenti indicati dall’istituzione scolastica saranno contattati dall’azienda fornitrice per definire orari e modalita’ di consegna. L’azienda fornitrice si occupera’ del montaggio dei banchi in apposito spazio che dovra’ essere predisposto dall’istituzione scolastica. In attesa del completamento del rinnovo degli arredi, nel breve periodo, seguendo le indicazioni del Comitato tecnico scientifico e da quanto gia’ comunicato il 13 agosto dal ministero, potra’ essere consentito lo svolgimento dell’attivita’ didattica in presenza tramite l’utilizzo della mascherina, strumento di prevenzione cardine da adottare, unitamente alla garanzia di periodici e frequenti ricambi d’aria, insieme con le consuete norme igieniche. (Com/Adi/Dire) 11:02 11-09-2020