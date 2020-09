Alitalia, dall’1 Ottobre interrompe i voli da Malpensa

Alitalia dal prossimo 1 Ottobre non farà più scalo all’aeroporto di Malpensa. Sembra che, come si apprende da ambienti aeroportuali, tutti i voli della compagnia si concentreranno tra gli scali di Roma Fiumicino e Milano Linate. Il volo Malpensa-Roma era l’unico di Alitalia rimasto nello scalo della provincia di Varese dopo la riapertura di Linate che riportò a Milano praticamente tutti i collegamenti attivi in quel momento. Come riporta tgcom24.it, i motivi di questa scelta sarebbero da ricercare nella mancata ripresa del traffico aereo intercontinentale a causa della pandemia di covid-19.