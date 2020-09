Governo. Bernini (FI): Fatti maggioranza dimostrano PD succube M5S

(DIRE) Roma, 12 Set. – “L’ex premier Enrico Letta sostiene che sia falso e sbagliato dire che in questo anno di governo il Pd sia andato a rimorchio dei Cinque Stelle. Ma dimentica alcune cosucce non propriamente marginali: la conferma di Conte a Palazzo Chigi, che Zingaretti non voleva, la conversione al taglio dei parlamentari, l’abolizione della prescrizione, il si’ a reddito di cittadinanza, oltre che quota cento e il no al Mes. Serve altro?”. Lo scrive in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini. (Com/Sor/ Dire) 15:16 12-09-20