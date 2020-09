Milano, esplosione nei pressi di Piazzale Libia

08.30 – Una forte deflagrazione ha fatto tremare tutta la zona Sud di Milano. Lo scoppio avvenuto intorno alle ore 07.00 di questa mattina: ha interessato (in base a quanto riporta l’Ansa) il piano terra e i primi tre piani di una palazzina in Piazzale Libia. Ci sono diverse persone ferite alle quali hanno prestato le prime cure del caso le ambulanze giunte sul posto. Le forze dell’ordine presidiano l’area che è occupata da circa 10 mezzi dei Vigili del Fuoco (al momento ancora in azione). Si cerca di ricostruire l’accaduto insieme a residenti della zona, molta gente del palazzo in cui è avvenuta l’esplosione e delle abitazioni limitrofe si è riversata in strada.

