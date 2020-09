Recovery Fund. Brunetta: Linee guida gioioso esercizio sul nulla

(DIRE) Roma, 12 Set. – “Pare che il Governo sia in alto mare: le linee guida sembrano, infatti, un gioioso e inutile esercizio sul nulla, per coprire l’antica prassi dello svuotamento dei polverosi cassetti dei ministeri (pare 600 progetti vecchi e nuovi). Per questo, nelle linee guida non c’e’ alcuna strategia, alcuna priorita’, solo qualche grafico o schemino per le allodole, il tutto discusso dall’ineffabile CIAE (Comitato interministeriale per gli affari europei). Decisamente troppo poco per un Governo che ha deliberatamente scelto di lavorare da solo, senza coinvolgere per nulla il Parlamento nella stesura del Piano, Parlamento che, grazie alla sua struttura incardinata in Commissioni tematiche, avrebbe potuto indirizzare, velocizzare e qualificare il processo decisionale”. Cosi’ Renato Brunetta, deputato e responsabile economico di Forza Italia, in un editoriale pubblicato oggi sul Riformista. “Conte ha deciso invece di ballare da solo, e quelli che vediamo sono i risultati: lentezza decisionale, improvvisazione, mancanza di una visione d’insieme del problema. In poche parole: mancanza di serieta’ e credibilita’. Fuffa che piu’ fuffa non si puo'”. (Vid/ Dire) 13:41 12-09-20