Possibilità di lavoro in Romania con Continental

Opportunità di lavoro in Continental, uno dei primi produttori mondiali di pneumatici, di sistemi di frenata, di controllo di stabilità del veicolo e di altre parti per automobili e autocarro. Il gruppo, fondato nel 1871 in Germania e con sede principale nella città di Hannover, ha in questo momento varie posizioni aperte, in particolare in Romania. Nel dettaglio, ecco le figure professionali ricercate in Romania da Continental:

Mechanical design engineer

Software Development Engineer

R&D Test Engineer

Specialist Customs & Foreign Trade

Customs & Foreign Trade Specialist

Hardware Development Engineer

Buyer non-production material & production equipment

Data Analytics.

Oltre al personale ricercato in Romania, alla sezione Jobs del sito corporate dell’azienda tedesca è possibile rintracciare ulteriori opportunità di lavoro, consultare le richieste dell’azienda in materia di formazione e competenze, e valutare la possibilità di candidarsi.

fonte – https://www.cliclavoro.gov.it/Clicomunica/News/2020/Pagine/Possibilita-di-lavoro-in-Romania-con-Continental.aspx