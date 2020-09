A Rieti brillano i lanciatori calabresi, splendido bronzo per Davide Franco

Tra sogni e speranze per il futuro, i lanciatori calabresi rappresentano una certezza, confermandosi ancora una volta competitivi nelle gare che contano. Sulle pedane del “Raoul Guidobaldi” di Rieti, in occasione dei Campionati Italiani Individuali su pista Allievi, disputatisi nel corso del weekend appena concluso, si esalta Davide Pio Franco, ragazzone classe 2003 tesserato per l’Atletica Olympus, del presidente Francesca Mercuri, capace di conquistare nel lancio del martello un bronzo che vale oro, con l’attrezzo scagliato nuovamente oltre i sessanta metri (62.43m), quanto basta per non sfigurare nei confronti di due avversari di altissimo livello, come i friulani della Libertas Udine, Alessandro Feruglio (69.71m) e Davide Vattolo (65.47m). Sulla scia del compagno di team, si migliora ulteriormente nel getto del peso il campione italiano cadetti 2019 Vitaliano Rappoccio, altro prodotto del vivaio Atletica Olympus al primo anno di categoria, quinto con una spallata da 15.50m, nella prova dominata dall’imprendibile Emanuel Musumary (Cento Torri Pavia) 17.61m, seguito in classifica da Andrea Franchi (Unione Atletica Abbruzzo) 16.38m, Federico Mastrecchia (Carabinieri Bologna) 15.81m e Francesco Mazzoccato (Atletica Gavirate) 15.61m. Le ottime performance dei due giovani lanciatori reggini hanno una maggiore valenza in quanto, dopo aver iniziato la preparazione invernale e partecipato alle prime gare dei mesi di gennaio e febbraio, sono stati bloccati dall’emergenza covid con la chiusura degli impianti e trattandosi di atleti di caratura nazionale non gli è stato consentito di accedere, nonostante la richiesta della Fidal Regionale al Comune di Reggio Calabria, agli allenamenti a porte chiuse, nel periodo del lockdown riprendendo gli allenamenti soltanto a metà luglio con la riapertura dell’impianto del Rione Modena. Questi risultati, che si aggiungono a una lunga storia di successi di questo settore di specialità, che continua nel tempo, sono frutto della passione e umiltà che contraddistinguono da sempre i rispettivi allenatori Mimmo Pizzimenti e Franco Raneri, ormai elevati al rango di fuoriclasse assoluti.