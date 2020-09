Canottaggio Costiero, assegnati a Lignano i titoli italiani Coastal Rowing

Assegnati a Lignano i titoli italiani Assoluti e Junior nelle specialità del Coastal Rowing, 20 tricolori complessivi tra endurance e rowing beach sprint. Protagonista della tre giorni tricolore il Rowing Club Genovese, capace di laurearsi a Lignano campione d’Italia in ben quattro specialità: quattro Senior maschile sia endurance che sprint, doppio misto endurance e singolo Junior maschile sprint. Tre squilli ciascuno per CC Saturnia e SC Santo Stefano. Il club triestino vince due titoli sulla lunga distanza Senior, con il quattro femminile e il doppio maschile, e uno sullo sprint, ancora con il quattro Senior femminile. Il circolo di Santo Stefano a Mare invece vince ben tre singoli: Senior femminile endurance e Junior femminile sprint, e singolo Senior maschile sprint. Doppietta tricolore nel rowing beach sprint per il CN Posillipo, che vince il doppio Junior maschile e il doppio Senior misto, poi sono otto società ad aggiudicarsi altrettanti titoli italiani in palio: Telimar (doppio femminile endurance), VVF Carrino (singolo maschile endurance), SC Timavo (doppio Junior femminile sprint), San Giorgio (quattro Junior maschile sprint), Ginnastica Triestina (doppio Junior misto), SC Mestre (singolo Senior femminile sprint), VVF Tomei (doppio Senior maschile sprint) e Canottieri Trieste (doppio Senior femminile sprint). Prossima settimana doppio appuntamento nazionale per l’Italia del canottaggio, con il Meeting Nazionale Allievi e Cadetti a Corgeno per il nord e a Sabaudia per il sud.

Nella foto (M.Ustolin/Caottaggio.org): il podio del singolo senior femminile Coastal Rowing