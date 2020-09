Giappone, zoo Adventure World: festeggiati i 28 anni del Panda più anziano al Mondo

11:47 – Nella Prefettura di Wakayama, a ovest dell’arcipelago giapponese, nello zoo Adventure World, è stato festeggiato oggi il 28° compleanno (circa più di 80 anni umani) del Panda in cattività più anziano del Mondo, chiamato Eimei. Tale annuncio, ha confermato il Giappone come uno dei Paesi con il più alto tasso di longevità sul Pianeta. Eimei è nato a Pechino, ma è stato in seguito trasferito in Giappone dove ora risiede, in cui dal 1994 ha concepito 15 cuccioli, 11 dei quali sono stati restituiti alla Cina, divenendo così nel 2014 “il Panda in cattività più anziano al Mondo capace di procreare”. Tale particolarità non ha dato segni di recesso nonostante l’avanzata età, infatti “secondo la direzione dello zoo i prossimi ‘rampolli’ sono attesi per questo autunno con l’abituale partner di 8 anni più giovane”. Per il giorno del suo compleanno il Panda ha ricevuto dallo zoo “una torta realizzata con ghiaccio e decorazioni in bambù come augurio di longevità e prosperità” (cit. ANSA).

