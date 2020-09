(DIRE) Roma, 14 Set. – “La reazione di Conte all’ennesimo ultimatum di Zingaretti sull’inderogabile necessita’ di usufruire dei fondi del Mes e’ stata molto piu’ che sprezzante: il premier non si e’ infatti degnato neppure di argomentare qualcosa, rinviando i giornalisti alle risposte gia’ date. Siamo vicini alle torte in faccia, ma il Pd si pendera’ anche quelle”. Lo dichiara in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini. (Com/Pol/ Dire) 15:08 14-09-20