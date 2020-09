Meteo, Italia: lievi piogge e temporali, ma temperature tra i 34° e i 35°

11:26 – L’italia è spezzata in due dal punto di vista meteorologico, al Nord residui dell’anticiclone sub tropicale portano caldo e Sole, al Sud invece è presente una circolazione depressionaria, scrive ilMeteo.it. Calabria e soprattutto Sicilia avranno acquazzoni sparsi e qualche rovescio, soprattutto in alta quota. Anche la Sardegna potrebbe avere qualche lieve rovescio sparso, ma in serata il tempo dovrebbe migliorare ovunque, tranne in Sicilia ove potrebbero continuare a verificarsi temporali anche per tutta la notte. Bisogna porre una particolare attenzione alle temperature su tutto il territorio Nazionale, infatti, sebbene siano presenti piogge anche abbondanti, la temperatura si manterrà sempre alta tra i 34° e i 35°, per tanto è importante bere molto soprattutto nelle ore più calde della giornata.

SM