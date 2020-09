Migranti. Salvini: Non scappano da guerra, ce la portano in casa

“A Chieti possibilità di scegliere un sindaco che dica no a governo”

(DIRE) – 14 Set. Nelle ultime ore ne sono sbarcati altri 200 di questi eleganti signori che secondo alcuni sono scappano dalla guerra, ma ormai hanno capito che la guerra ce la portano in casa venendo a spacciare e a far casino. E che cosa succedera’ sindaco a fine settembre? Perche’ fino alle elezioni non fanno nulla. Poi non e’ che possono tenerne 20-30mila in Sicilia e Puglia quindi prenderanno la guida telefonica, dalla A alla Z, cercheranno l’elenco dei Comuni italiani e chiameranno perche’ non sanno dove metterli. Arrivati alla C, chiameranno Chieti. La risposta dipendera’ dal sindaco che sceglierete quando gli chiederanno: ‘Lei non e’ che ne prende 40-50 per sei sette mesi?’. Voi avete la possibilita’ che dica educatamente, gentilmente e cristianamente, ‘No grazie’ prima vengono gli italiani”. Lo ha detto il leader del Carroccio Matteo Salvini oggi a Chieti Scalo per sostenere il candidato sindaco della Lega Fabrizio Di Stefano. (Afa/Dire) 11:07 14-09-20