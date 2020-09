Roma. Pedina l’ex moglie in continuazione e la minaccia di morte: 55enne arrestato

Un 55enne palermitano, è stato arrestato dai poliziotti del commissariato Tivoli e condotto in carcere con l’accusa di maltrattamenti aggravati contro familiari e conviventi, atti persecutori e porto di armi od oggetti atti ad offendere. L’ordinanza restrittiva è stata emessa dal Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli. L’uomo è stato fermato a seguito di una richiesta di aiuto della donna al 112, spaventata dal fatto che il suo ex marito la stava seguendo nei pressi di via Garibaldi a Guidonia Montecelio con fare minaccioso. Quando è stato bloccato dai poliziotti aveva con se un coltello a serramanico con una lama lunga 7 centimetri.

Determinanti, ai fini dell’arresto, le numerose denunce presentate negli ultimi tempi dalla vittima. Dalle indagini realizzate è emerso che il 55enne, nell’ultimo anno, ha trasformato la vita della ex moglie in un inferno, pedinandola e presentandosi spesso sotto casa, minacciando lei e un suo conoscente – credendo quest’ultimo suo nuovo compagno – attraverso un’escalation di messaggi e telefonate sempre più preoccupanti. Ora l’uomo, condotto presso la casa circondariale di Rebibbia, dovrà rispondere dei reati summenzionati. (immagini di repertorio)

fonte — https://questure.poliziadistato.it/Roma/articolo/23615f5f579a19e63520857702