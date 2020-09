Tanzania. Incendio nel dormitorio di una scuola, dieci le vittime

(DIRE) Roma, 14 Set. – In Tanzania e’ di dieci studenti deceduti e tre dispersi il bilancio di un incendio che ha distrutto un dormitorio maschile nel distretto di Kyerwa, situato nella regione nord-occidentale di Kagera. La Islamic Byamungu English Medium Primary School, questo il nome della struttura, ospitava 74 bambini, di eta’ compresa tra i sei e i 12 anni. Secondo quanto riferito al quotidiano The Citizen dal commissario distrettuale Rashid Maimu, 50 allievi sopravvissuti gia’ sono stati trasferiti in altri luoghi, mentre sono almeno sette i bambini rimasti feriti. Ancora da chiarire le cause dell’incendio, divampato intorno alle 4.30 del mattino ora locale, le 5.30 in Italia. Le autorita’ locali hanno annunciato l’avvio di un’indagine. Non e’ la prima volta che si verifica un incidente del genere in Tanzania, dove il miglioramento delle condizioni di sicurezza delle scuole e’ stato piu’ volte oggetto di appelli da parte della societa’ civile. A luglio, nel distretto della ex capitale Dar es Salaam, tre giovani erano morti nell’incendio di un dormitorio di una scuola secondaria islamica. (Est/ Dire) 17:01 14-09-20