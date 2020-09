Florio e Leuzzi: esprimiamo massima solidarietà e vicinanza alla Dott.sa Angela Marcianò

Esprimiamo la massima solidarietà e vicinanza alla Dott. Sa Angela Marcianò, bersaglio nelle ultime ore di una violenza inaccettabile. E’ odioso e non più tollerabile che il dissenso, quando è diretto a una donna, abbia la forma del sessismo, in politica come in tutti i luoghi di responsabilità. Questi attacchi discriminatori mirano a delegittimare la candidata a Sindaco come donna prima ancora che come esponente politico. Purtroppo tutto ciò conferma quanto ancora abbiamo da fare per l’affermazione di una cultura del rispetto soprattutto nelle istituzioni e nella politica, dove colpire una donna con l’utilizzo di certe immagini e di un certo linguaggio, legati anche all’aspetto fisico, è la dimostrazione di un limite evidente e di un’involuzione sociale.

Avv. Ombretta Florio

Vice Presidente Commissione Pari opportunità Comune di Reggio Calabria

Dott. Sa Rita Leuzzi

Membro Commissione pari opportunità Comune di Reggio Calabria e della Commissione P. O. Città Metropolitana