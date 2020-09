Lega. Salvini: Inchieste finiranno nel nulla, soldi non ci sono

Non faccio politica per fare quattrini

(DIRE) Roma, 15 Set. -“Non credo ai complotti alle giustizie a orologeria e rispetto il lavoro dei magistrati che spero facciano bene e in fretta senza pregiudizi alla Palamara. Era il capo del sindacato dei giudici che disse Salvini ha ragione ma bisogna fermarlo a ogni costo”. Lo dice Matteo Salvini a ‘Mattino 5′ su Canale 5. “Altre inchieste finiranno in un nulla- aggiunge-, cercano da anni i soldi in Russia a Panama… e non ci sono. I soldi alla Lega li danno gli italiani con il 2 per mille, qualche imprenditore ci aiuta cosi’ come i parlamentari con i loro versamenti. Io non faccio politica per fare quattrini e i miei conti correnti sono scannerizzati e non vedo ora che arrivi la domenica del voto, una bella giornata, due giorni di democrazia”. (Vid/ Dire) 09:22 15-09-20