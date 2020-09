Saturnia (Gr). Tenta il suicidio due volte, salvata dai Carabinieri

Comando Provinciale di Grosseto – Saturnia , 15/09/2020 08:46

Nella mattinata di ieri i Carabinieri della Stazione di Saturnia sono intervenuti presso un’azienda agricola della zona, dove il titolare aveva chiesto l’intervento a causa di una donna in preda ad un forte stato depressivo. I militari, giunti in breve presso il capannone sede dell’azienda, hanno immediatamente soccorso la donna che si stava impiccando con un cavo elettrico, sollevandola e liberandola subito dal cappio che si era procurata. Nello stesso frangente i Carabinieri hanno visto la donna estrarre dalla tasca un accendino: volendo portare a termine il suo intento, la giovane si era cosparsa di benzina. Anche stavolta i militari prontamente l’hanno bloccata strappandole l’accendino, evitando così il peggio per la donna e per sé stessi. Successivamente è giunto il 118 che dopo averla sedata l’ha trasportata all’ospedale di Grosseto.