Scuola. Gelmini: Riaperta nonostante Azzolina-Conte

(DIRE) Roma, 15 Set. – “Studenti diversamente abili a casa perche’ mancano gli insegnanti di sostegno, 2 milioni di banchi monoposto ancora da consegnare, 100mila cattedre scoperte, caos orari e tempo scuola. Ma per la Azzolina e per Conte il bilancio e’ positivo. Se i nostri istituti hanno riaperto i battenti, lo hanno fatto non grazie all’esecutivo, ma nonostante i disastri del ministro dell’Istruzione e del premier. Tutto il Paese deve dire grazie al personale scolastico che ha trascorso l’estate lavorando per consentire ai nostri ragazzi il rientro a scuola”. Lo ha detto Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, arrivando a Matera per una manifestazione elettorale organizzata dal movimento azzurro. (Vid/ Dire) 15:32 15-09-20