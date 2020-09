Senato. Aula convocata domani alle 11 per comunicazioni su DL

Visto 20-21 Settembre non sono previste altre sedute

(DIRE) Roma, 15 Set. – L’Aula del Senato e’ convocata mercoledi’ 16 settembre, alle 11, per la comunicazione, ai sensi dell’articolo 77, secondo comma, della Costituzione, della presentazione di disegno di legge di conversione di decreto-legge. Dovrebbe trattarsi di quello contenente le misure relative alla sanificazione delle scuole prima e dopo la tornata elettorale del 20 e 21 settembre. Come stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo dello scorso martedi’ 8 settembre, in questa settimana, in relazione alla suddetta tornata elettorale, non sono previste altre sedute. (Ran/Dire) 16:21 15-09-20