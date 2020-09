Giusy Versace dona due sedie sportive da rugby alla squadra di Vicenza “4 Cats”

La onlus, fondata nel 2011 dall’atleta paralimpica per donare alle persone con disabilità protesi di tecnologia avanzata e ausili sportivi non concessi dal Servizio Sanitario Nazionale, nell’ultimo biennio ha regalato sogni e sorrisi a molte persone

16 Settembre 2020 – Quando la solidarietà chiama, Giusy Versace e la Disabili No Limits rispondono. Venerdì scorso, in occasione della 9^ edizione della Vendemmia solidale organizzata dalla cantina Le Manzane di San Pietro di Feletto (TV), la Versace e la onlus da lei fondata hanno donato due sedie da rugby alla società vicentina “H81” fondatrice della squadra “4 Cats Wheelchair Rugby”. Si tratta di una carrozzina da attacco e una da difesa che saranno destinate ai giocatori Davide Parolin e Stefano Fusilli. Questa donazione è frutto della raccolta solidale realizzata dalla cantina trevigiana nel 2017, che aveva prodotto un Conegliano Valdobbiadene Docg Prosecco Superiore Extra Dry (limited edition) con etichetta in braille, venduto nel corso delle festività natalizie. I circa 10.000 euro raccolti in quell’occasione sono stati utilizzati dalla Disabili No Limits per esaudire le richieste della società di rugby di Vicenza. Ma la onlus fondata nel 2011 dall’atleta paralimpica, nell’ultimo biennio ha saputo regalare molte altre opportunità di nuova vita ad altri ragazzi con disabilità.

Nel 2018, grazie alla raccolta fondi legata al “SMS solidale”, ovvero la campagna realizzata nell’ambito della collaborazione tra Disabili No Limits e Save the Dream, è stata donata una protesi da corsa al velocista della Polha Varese Irbin Vicco e una sedia per il basket in carrozzina al giocatore Salim Chakir della società romana “Santa Lucia”.

Nel 2019, grazie al progetto promosso da Fondazione Mediolanum “Piccoli Eroi”, sono state donate due protesi con piede in carbonio al piccolo Nathan Fioravante, un bambino di 6 anni amputato ad entrambi gli arti inferiori per una malformazione congenita. Al piccolo saranno garantite altre tre forniture che lo accompagneranno nella fase di crescita. Sempre grazie al progetto “Piccoli Eroi” è stata fornita una protesi con ginocchio polifunzionale e un piede in carbonio regolabile per l’uso delle scarpe con tacco a Giorgia Raimondi, una diciottenne di Caltanissetta amputata all’arto destro per un osteosarcoma.

Sempre nello stesso anno, grazie ai fondi raccolti con la Happy Run for Christmas 2018, la ‘corsa della felicità natalizia’ organizzata da Giusy Versace a Reggio Calabria, è stato donato un piede dinamico a Marco Maressa, un ventenne di Palmi (Rc) che ha subito un’amputazione all’arto inferiore destro in seguito ad un incidente stradale. Il piede dinamico in carbonio consentirà a Marco di avere un’attività quotidiana più dinamica.

Infine, la raccolta fondi effettuata in occasione della “maratona solidale” legata alla Venicemarathon 2019 sarà destinata, nel corso dell’anno, all’acquisto di una protesi da corsa da donare al militare di Grosseto Marco Maggiore, che ha perso una gamba in seguito ad un incidente in moto, e di una protesi con ginocchio polifunzionale con piede in carbonio per il pugliese Giuseppe Mancuso che, sempre a causa di un incidente stradale, ha subito un’amputazione alla gamba destra. Marco ha già iniziato ad allenarsi e attende con ansia l’esordio agonistico mentre Giuseppe, che prima dell’incidente non era uno sportivo, vorrebbe iniziare proprio ora questa nuova avventura.