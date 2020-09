La Calabria ancora sul proscenio del mondo con un nuovo Undiscovered Italy Tour

Riservato a event/wedding planner e giornalisti specializzati

In cabina di regia Daniela Corti, ideatrice del format, e l’Enit, ente patrocinante

Roma, 16 Settembre 2020 – La Calabria, una delle regioni italiane più proattive nel promuoversi dopo la drammatica sosta per il lockdown, e non per caso una delle mete rivelatesi di maggior successo durante la scorsa estate, fa il bis. Dopo aver celebrato l’inizio della sua rinascita con l’Undiscovered Italy Tour tenutosi a giugno scorso, che ebbe una vasta eco in tutto il mondo, ora ospita una nuova delegazione di event/wedding planner nonché una selezione di giornalisti specializzati da lunedì 21 a giovedì 24 settembre secondo lo stesso format, Undiscovered Italy Tour appunto, ideato e realizzato da Daniela Corti Events con il patrocinio dell’Enit. Giunta alla terza edizione, l’iniziativa è come sempre svolta in collaborazione col Tour Operator canadese Susan Barone di Luxury Weddings Worldwide e InStyle Vacations. I partecipanti, circa venti, visiteranno luoghi e location adatte alla celebrazione di matrimoni o all’organizzazione di eventi a carattere internazionale e incontreranno personalmente le eccellenze locali che operano nel settore. Visiteranno le province di Vibo Valentia e di Reggio Calabria sotto vari punti di vista: le sedi per eventi e matrimoni, la filiera food & wine, le eccellenze e gli aspetti più singolari e significativi rispetto al wedding o agli eventi internazionali. Calabria: le ragioni di un successo Uno studio di Eurispes Calabria ha analizzato i dati sui flussi turistici forniti da CNA Turismo sui propri associati. La classifica delle Regioni d’Italia più visitate, elaborata in base alle prenotazioni nelle strutture turistiche per il mese di agosto, certifica che la Calabria è balzata nella top five delle Regioni più visitate d’Italia nell’estate 2020, preceduta da Puglia, Toscana, Sicilia e Sardegna. Un quinto posto non sorprendente, se si considerano gli sforzi prodigati dagli operatori locali per promuoversi e mettere in luce le straordinarie bellezze paesaggistiche del territorio. Territorio che gli italiani, notoriamente esterofili ma quest’anno più chiusi entro i confini nazionali, hanno mostrato di amare e apprezzare per quello che è: una delle tavolozze naturali di colori, spiagge, mare, collina e montagna più belle della

terra.

Undiscovered Italy Tour settembre 2020 – programma

Il gruppo farà base al bellissimo Uliveto Principessa Park Hotel di Cittanova (RC) per poi recarsi, fra l’altro, a: Serra San Bruno (VV), con visita alla Certosa e introduzione ai meravigliosi prodotti tipici spontanei (funghi porcini); Zungri (VV), città di pietra, con degustazione del pecorino del Monte Poro; Reggio Calabria, con visita al Castello degli Dei, al Museo archeologico nazionale, al Museo del bergamotto e ad AD Accademia Gourmet del celebre chef Filippo Cogliandro. Oltre che dall’Enit, questo itinerario è patrocinato dalla Camera di Commercio di Vibo Valentia. Partner per i servizi di terra è Antoior Travel. La copertura mediatica locale sarà di C TV.

ll successo di Daniela Corti – Event planner e Wedding Planner professionista – si basa su una specifica formazione internazionale a partire dal conseguimento del CWEP (Certified Wedding & Event Professional), per poi perfezionarsi, anno dopo anno, fino a diventare il punto di riferimento anche di professionisti di settore. La sua esperienza nella creazione di eventi di lusso con partner internazionali fa di lei la più rinomata Event Planner in grado di guidare le aziende verso il successo e aumentarne visibilità e Brand Identity. L’eccellenza è l’elemento che guida la ricerca di location esclusive, mentre la costante propensione alla bellezza si ritrova in ogni particolare, dalle decorazioni floreali alla scelta dei professionisti e dei fornitori che consentono di creare la perfetta armonia per la riproduzione del “sogno di una vita”.

