Migranti. Open Arms verso Palermo, “tensioni” a bordo

(DIRE) Palermo, 16 Set. – La nave Open Arms con a bordo 275 migranti fa rotta verso Palermo, dopo la risposta negativa di Malta a concedere riparo per un temporale. Lo ha comunicato la Ong spagnola su Twitter, dando notizia anche di “momenti di tensione” accaduti ieri a bordo dopo la risposta negativa del governo maltese. “Alcune persone si sono gettate in acqua per la disperazione, ma sono state recuperate insieme alla guardia costiera italiana – riferisce Open Arms -. Ci dirigiamo verso Palermo in attesa di istruzioni”. (Sac/Dire) 18:14 16-09-20