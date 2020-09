Milano, tentano un furto in gioielleria: arrestati dalla Polizia

La notte scorsa, gli agenti dell’Ufficio Volanti della Questura hanno sorpreso due uomini davanti ad una gioielleria di Via Marghera, dove uno dei due stava forzando la claire del negozio mediante un flessibile, mentre l’altro rimaneva a bordo di uno scooter in funzione di palo. I due malviventi, cittadini italiani di 44 e 46 anni, alla vista della volante si sono dati ad una precipitosa fuga a bordo dello scooter, risultato poi essere provento di furto. Dopo un breve inseguimento, sono stati bloccati in Via Giotto e arrestati per il reato di tentato furto pluriaggravato, resistenza a pubblico ufficiale. Le indagini conseguite all’arresto, hanno poi accertato che gli stessi soggetti, poco prima, avessero consumato un altro tentato furto ai danni di una gioielleria di via Poliziano, fatto per il quale sono stati denunciati.

fonte — https://questure.poliziadistato.it/Milano/articolo/11945f61f2f1a7190761661629