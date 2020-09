Monza, soccorso un operaio infortunato in un cantiere edile

Nella giornata di ieri, un operaio ha avuto un infortunio mentre era al lavoro in un cantiere edile a Giussano, in via Vicenza. Per recuperarlo dal tetto della casa dove stava lavorando prima dell’infortunio è stato necessario l’intervento dei Vigili del fuoco, che hanno operato con tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviale). Una volta raggiunto, lo hanno stabilizzato e poi, una volta a terra, lo hanno affidato alle cure del 118 per il trasporto all’ospedale. I Vigili del fuoco sono intervenuti con un’autoscala del distaccamento volontario di Carate e con una APS (Autopompa Serbatoio) del Distaccamento di Seregno. (can)