Myanmar. Scoperta in una gemma la traccia d’amore più antica

Sperma di crostaceo risalirebbe a 100 mln di anni fa

(DIRE) Roma, 16 Set. – In una gemma di ambra incastonata in un albero e’ stata rinvenuta in Myanmar quella che potrebbe essere la piu’ antica testimonianza di un atto sessuale nella storia del mondo. Un team di paleontologi ha scoperto un fossile contenente una traccia di sperma animale databile circa 100 milioni di anni, oltre 80 milioni in piu’ rispetto a quella ritenuta la piu’ antica fino a oggi. I risultati della ricerca sono stati pubblicati dalla rivista britannica Royal Society’s Proceedings Journal, considerata una delle piu’ prestigiose al mondo.

La squadra di esperti, guidata dallo scienziato Wang He, della Chinese Academy of Science di Nanchino, ha ritrovato le tracce dentro al fossile di un esemplare femmina di ostracode, un mini-crostaceo che abita gli oceani da piu’ di 500 milioni di anni. Secondo i paleontologi, il fatto che sia stato rinvenuto in una femmina indica che l’esemplare e’ stato fecondato poco prima di rimanere intrappolato nell’ambra.

A colpire i ricercatori, pero’, anche la quantita’ di liquido seminale rinvenuta. Gli ostracodi, della dimensione di un seme di papavero, sono noti per possedere cellule di sperma fino a sette volte piu’ grandi delle loro stesse dimensioni. Secondo il portale di settore Science Alert, queste cellule creano poi piccole sfere in grado di viaggiare nel tratto riproduttivo femminile e di fecondare.

