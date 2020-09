Rivoli (To): Sequestrato oltre mezzo kg di marijuana

Due arresti per il commissariato Rivoli

Sono circa le 17 in via Rivalta e la pattuglia del commissariato Rivoli ferma un’autovettura per controllarla. A bordo un uomo ed una donna, cittadini italiani, di 39 e 27 anni. Nelle fasi del controllo interno al veicolo, gli agenti notano una busta di nylon trasparente fuoriuscire dalla borsa della donna, lasciata temporaneamente sul sedile passeggero. Al suo interno rinvenuti oltre 93 grammi di marijuana. La perquisizione prosegue presso l’abitazione del trentanovenne dove altri 485 grammi vengono scoperti in un mobiletto della cucina, già suddivisi in buste di nylon e pacchetti di sigarette. Nella parte superiore delle confezioni erano state riportate le denominazioni necessarie ad identificare la qualità della sostanza contenuta. Inoltre sempre nello stesso mobile, i poliziotti trovano 3 bilancini di precisione. Sul balcone della camera da letto scoperto un vaso, al cui interno erano contenute 2 piante di marijuana dell’altezza di circa 90 cm. I due vengono arrestati per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Inoltre, l’uomo viene denunciato per il possesso ingiustificato di due coltelli ed una noccoliera, occultati nel vano portaoggetti della propria autovettura.

