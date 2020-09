Scuola. Meloni: Governo incompetente, non ha saputo muoversi per tempo

(DIRE) Napoli, 16 Set. – “Penso sia sotto gli occhi di tutti che noi abbiamo un governo incompetente, un ministro estremamente incompetente, che su questa materia non hanno saputo muoversi per tempo, che non hanno avuto neanche l’umilta’ di provare confrontarsi se non avevano idee serie con le quali affrontare questo problema. È una pessima immagine dell’Italia quello che e’ accaduto all’atto della riapertura delle scuole, scene che non abbiamo visto in nessuna altra parte in Europa, e penso che questo sia una responsabilita’ che questo governo si deve assumere”. Cosi’ da Napoli la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. Le difficolta’ si vedono “dal tema del trasporto al tema delle carenze della cattedre, il dramma dei bambini disabili totalmente abbandonati con le famiglie cui hanno detto non li portate a scuola perche’ non sappiamo da chi farli seguire. Ho parlato con una mamma che mi raccontava di suo figlio che aveva passato tutta la settimana a provarsi il grembiule e a fare e disfare lo zaino, e il sabato pomeriggio l’hanno chiamata e le hanno detto ‘lunedi’ non porti suo figlio a scuola’. Non so – attacca Meloni – se ci si rende conto di come impatta l’incompetenza di questo governo, che e’ un’incompetenza della quale ci si deve assumere la responsabilita’ a 360 gradi. Anche qui in Campania – evidenzia – c’e’ un governatore che passa la sua giornata a insultare il governo nazionale e il partito di cui fa parte prendendone le distanze, che se e’ coerente dovrebbe dimettersi dal Partito democratico, perche’ altrimenti quando voti De Luca ti tieni la Azzolina, a casa mia”. (Elm/Dire) 17:26 16-09-20