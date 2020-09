Coronavirus. Gelmini: Servono aiuti per spettacolo, cinema e musica

(DIRE) Roma, 17 Set. – “Tra i tanti settori che ancora stanno patendo la crisi del post lockdown c’e’ anche quello del mondo dello spettacolo, del cinema, della musica. Negli scorsi mesi sono stati riaperti, con le dovute regole per il distanziamento sociale, i teatri, le sale cinematografiche, sono ripartiti i concerti. Ma la gente ha, evidentemente, ancora paura e i danni economici per il comparto sono incalcolabili”. Lo ha detto Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, intervenendo ad Ascoli Piceno ad un evento con l’assessore comunale alla Cultura Donatella Ferretti e con la compositrice musicale Ada Gentile. “Serve- ha aggiunto- la proroga della cassa integrazione per i lavoratori del settore, occorre confermare e aumentare il fondo unico per lo spettacolo, e, infine, prevedere fondi ad hoc per tutti gli operatori che non sono rientrati nelle risorse stanziate. Forza Italia lavorera’ per sostenere questo comparto, importante e strategico per il Paese: ci aspettiamo che il governo si renda conto della gravita’ della situazione, ed intervenga”. — ????Ufficio Stampa Gruppo Forza (Vid/ Dire) 12:53 17-09-20