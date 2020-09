Coronavirus. Mattarella: Ricerca non ha confini, alleanza per vaccini

(DIRE) Roma, 17 Set. – “Quello che e’ importante e’ un disegno complessivo, con un orizzonte alto e profondo verso le prospettive dell’Unione. Io spero che l’attenzione cosi’ centrale del nostro Paese, cosi’ come in tutta l’Europa e nel mondo, nei confronti della medicina e della ricerca scientifica non sia effimera, non sia limitata alla stagione delle pandemie ma permanga stabilmente”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un seminario economico dal titolo ‘La rinascita ai tempi del Covid’ organizzato dalla Fondazione Pirelli, all’Hangar della Bicocca a Milano in occasione della visita del presidente della Repubblica federale di Germania, Frank-Walter Steinmeier. “E questo si consolida con un lavoro in comune- sottolinea- l’alleanza per i vaccini e’ una condizione, una prospettiva, una realta’, un’attitudine di particolare importanza perche’ impegna alla collaborazione aperta, inclusiva nei confronti di tutti per una prospettiva che riguarda la salute di ogni essere umano”. La “ricerca scientifica- aggiunge il capo dello Stato- non ha confini”. (Mar/ Dire) 17:35 17-09-20