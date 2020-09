Volley Reghion, nuovo innesto nello staff medico, arriva il Prof. Catanoso

La Volley Reghion presenta un nuovo ingresso nello staff medico. Si tratta dell’osteopata Prof. Francesco Catanoso. La scelta della società per questa stagione è quella di puntare sull’osteopatia poiché per gli sportivi gioca un ruolo fondamentale nella prevenzione, cura e aumento delle prestazioni. L’osteopatia, oltre a ricoprire grandissima importanza in ambito preventivo, gioca un ruolo strategico anche in campo riabilitativo post traumatico per l’atleta, che per sua natura, sottopone il proprio sistema muscolo-scheletrico a notevole stress aumentando il rischio di infortunio.

La figura del Prof. Catanoso è importante non solo per il suo ruolo, ma anche per il suo curriculum e le sue esperienze, considerata la Laurea magistrale in scienze motorie, il diploma in osteopatia a Palermo, dove è assistente alla docenza, e le sue passate attività nel campo sportivo, avendo collaborato sempre con una squadra di volley. Inoltre, fuori dall’ambito sportivo, esercita da libero professionista anche nel settore pediatrico e della terza età.

“Sono felice di intraprendere questa nuova esperienza in un contesto nuovo e stimolante. Con il mio lavoro spero di fornire un grande aiuto a mister Monopoli nell’evitare infortuni e, qualora purtroppo dovessero esserci di far recuperare al più presto le ragazze.”