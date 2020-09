Aggiornamento iOS 14, ultima versione del sistema operativo iPhone

11:13 – “Apple rende disponibile iOS 14, l’ultima versione del sistema operativo dell’iPhone”, scrive ANSA, in quanto i nuovi iPhone 12 sono in ritardo per la produzione a causa della Pandemia di Covid- 19. Una delle tante novità di iOS 14 sono i Widget ispirati al sistema Android di Google, in cui si possono avere tante app a disposizione, tra le quali meteo e borsa. Il nuovo aggiornamento ha incluso la “Libreria App”, in cui tutte le app vengono racchiuse e catalogate per un facile e veloce utilizzo. Le mappe di iPhone si voltano verso la sostenibilità ambientale indicando i percorsi pedonali e ciclistici. Infine sono in arrivo tante nuove Memoji ispirate anche al tema “mascherina da pandemia”.

SM