Il primo Concerto a Reggio Calabria dell’Orchestra del Tetro Cilea dopo il lockdown

Domani, 19 Settembre, alle ore 20.00, presso l’Auditorium “U- Zanotti-Bianco”, sito in via G. Melacrino, 34 a Reggio Calabria, il Concerto dell’Orchestra del Teatro Cilea diretto da Franz Schottky e con Jordis Bergmann come Violino Solista. Domani, sabato 19 settembre 2020, alle ore 20.00, presso l’Auditorium “U – Zanotti-Bianco”, sito in via G. Melacrino, 34 a Reggio Calabria, l’Orchestra del Teatro Cilea proporrà il primo Concerto della stagione, dopo il lockdown, con la partecipazione straordinaria di Franz Schottky sul podio e con Jordis Bergmann come Violino Solista.

Il programma della serata prevede quattro brani: “On Hearing the first cuckoo in spring” di Frederik Delius; “Ouverture” in Do min per archi di Franz Schubert; “Poeme” op.25 per violino e orchestra di Ernst Chausson; e “Sinfonia” nr 5 in Sib magg. di Franz Schubert. “Questo è il primo concerto post lockdown dell’Orchestra del Teatro Cilea a Reggio Calabria, e per dare un importante avvio ha scelto un direttore e una solista ospite di fama internazionale.

Il M° Schottky è, infatti, il direttore principale della Kammerphilarmonie Dacapo di Monaco, mentre la Bergmann è una delle più promettenti soliste del violinismo europeo. Il concerto, dalla scelta di brani raffinata ed elegante, è una sorta di data zero che fa da preludio a una stagione di concerti che partirà a fine ottobre e si protrarrà fino a dicembre, sempre presso l’Auditorium Zanotti – Bianco di Reggio Calabria e che vedrà impegnati come partner sia l’Accademia del Tempo Libero sia il Circolo Culturale Rhegium Juli. A breve uscirà il programma completo della Stagione”, afferma Pasquale Faucitano, Presidente dell’Orchestra del Teatro F. Cilea di Reggio Calabria.