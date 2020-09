Meteo, Italia: ultimo caldo estivo, Sole e pioggia sulla Penisola

11:34 – Si preannuncia un ultimo Week End estivo sul territorio italiano grazie ad una calda atmosfera anticiclonica, scrive ilMeteo.it, all’estremo Sud si avranno dei lievi lasciti di un ciclone mediterraneo. Sabato mattina il sole splenderà su tutta la nazione, ma nel pomeriggio potrebbe lievemente annuvolarsi soprattutto al Nord-Ovest e in Sardegna. Domenica sarà una giornata prevalentemente soleggiata con lievi nubi e piogge sparse soprattutto in alta quota e nel Centro-Nord Italia. L’instabilità atmosferica genererà una lieve flessione delle temperature, che resteranno comunque elevate per le medie stagionali.

SM