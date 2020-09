Migranti. Palermo, Open Arms: Altre 48 persone si sono gettate in mare

ONG: “La sofferenza a bordo aumenta”

(DIRE) Palermo, 18 Set. – “Siamo ancora di fronte Palermo senza poter sbarcare ne’ avere alcuna indicazione. A bordo la sofferenza aumenta, degli ospiti e dell’equipaggio. Altre 48 persone si sono gettate in acqua”. Lo scrive Open Arms in un tweet. L’imbarcazione della Ong si trova da due giorni davanti alla costa palermitana in attesa di istruzioni e gia’ ieri in 75 si erano gettati in mare nel tentativo di raggiungere la costa a nuoto. Il tweet di Open Arms si conclude con l’hashtag “#Unportosicurosubito”. A bordo fino a questa mattina 188 persone. (Sac/Dire) 11:25 18-09-20