Reggio Calabria. Apertura scuole sedi di seggio rinviata al 28 Settembre

Il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà ha firmato l’ordinanza di rinvio di apertura delle scuole sedi si seggio elettorale, al 28 Settembre. L’inizio dunque, che era previsto per Lunedì 24, è stato posticipato di qualche giorno, per permettere, come riporta Ansa, le normali operazioni di disinfezione dei locali, alle quali quest’anno vanno ad aggiungersi ulteriori e specifiche attività di sanificazione, imposte dalle normative e circolari in vigore in materia di contenimento del contagio da Covid-19.

S.P.