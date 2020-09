Regionali. Gelmini: Se vince centrodestra conseguenze su Governo

(DIRE) Roma, 18 Set. – “Se il centrodestra vincera’, come io mi auguro, molte regioni, il risultato di questa tornata elettorale non potra’ essere ignorato da Conte, perche’ domenica andra’ al voto 1/3 degli italiani”. Lo ha detto Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, intervenendo a “24 Mattino”, su Radio 24. “Delle conseguenze secondo me ci saranno. Girando l’Italia ho percepito un clima nuovo, c’e’ una grande voglia di voltare pagina”. (Rai/ Dire) 11:12 18-09-20