Solidarietà al Consultorio Diocesano Familiare “Pasquale Raffa”

Nella scorsa notte un vile atto intimidatorio ha colpito il Consultorio diocesano familiare “Pasquale Raffa”, un gesto a opera di ignoti che però si riconoscono subito per vigliaccheria e per il loro disprezzo alla vita e per i più deboli. Il Consultorio, infatti, è ormai un punto di riferimento sul territorio reggino per tanti giovani e meno giovani che vivono particolari difficoltà sia economiche sia psicologiche ma in questa struttura trovano accoglienza, sensibilità e professionalità. L’opera del Centro è animata da professionisti e volontari che con serietà, delicatezza e discrezione danno continua assistenza a decine e decine di situazioni di fragilità diffuse nella nostra città, in particolare fra le fasce dei più deboli e degli emarginati. Per questo l’atto intimidatorio subito è anche una ferita a tutta la comunità reggina!

A tutto il Consultorio diocesano familiare va la solidarietà di “Stanza101” e il nostro incoraggiamento nel proseguire a diffondere una cultura a promozione della vita con la preziosa opera di carità spirituale e materiale che con dedizione e serietà opera nella nostra difficile città di Reggio Calabria.

Stanza 101 (Cenacolo Culturale Impertinente)