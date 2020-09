Campionati Europei: Daniele Lupo e Paolo Nicolai in semifinale

Prosegue il cammino di Daniele Lupo e Paolo Nicolai nel Campionato Europeo in corso di svolgimento a Jurmala (Lettonia). I vice campioni olimpici infatti, hanno prima superato 2-0 (21-17, 21-18) i padroni di casa Plavins/Tocs negli ottavi di finale per poi ripetersi nei quarti dopo una bellissima e molto combattuta partita vinta al tie break 2-1 (21-19, 19-21, 18-16) contro i polacchi Kantor/Losiak, staccando così il pass per la semifinale in programma domani (diretta su Rai Sport + HD) contro i norvegesi Mol A./Sørum, C., usciti vincitori dal match contro gli spagnoli Herrera/Gavira. Sempre nel tabellone maschile, si chiude al nono posto l’esperienza di Adrian Carambula e Jakob Windisch in questa rassegna continentale. Il duo italiano ha infatti ceduto dopo un ottimo primo set, ai norvegesi Mol H./Berntsen 2-1 (12-21, 21-16, 15-10) negli ottavi di finale, perdendo così la possibilità di proseguire il torneo. Per la coppia italiana, unitasi solo alla vigilia della manifestazione dopo l’infortunio di Enrico Rossi, è stato comunque un buon cammino, apprezzato da tutti i tifosi. Nel tabellone femminile le atlete dell’Aeronautica Militare Marta Menegatti e Viktoria Orsi-Toth hanno ottenuto un buon quinto posto dopo la sconfitta per 2-0 (21-16, 21-13) rimediata contro le russe Makroguzova/Kholomina nei quarti di finale.

EuroBeachVolley U18: Aurora Mattavelli e Margherita Tega conquistano la semifinale

Prosegue nel migliore dei modi il percorso delle azzurrine Aurora Mattavelli e Margerita Tega nel Campionato Europeo under 18 in corso di svolgimento ad Izmir (Turchia). La coppia tricolore dopo il percorso netto della fase a gironi, questa mattina si è nuovamente imposta vincendo 2-1 (13-21, 21-17, 16-14) negli ottavi di finale contro le russe Riazhnova/Gubina e nel pomeriggio si è ripetuta superando 2-0 (21-16, 21-14) le polacche Kielak/Kruczek ottenendo così la qualificazione in semifinale.Le azzurrine scenderanno in campo domani contro le ucraine Chechelnytska/Romaniuk (orario da definire) alla conquista della finale per la medaglia d’oro.