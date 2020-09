(DIRE) Roma, 19 Settembre – Tornano a scendere i nuovi casi di Coronavirus, oggi se ne registrano 1.638 a fronte dei 1.907 di ieri, per di più con un maggior numero di tamponi: 103.223 tamponi, ieri non arrivavano a 100mila. Ma si registra un’impennata di decessi: 24 e sette nuovi ricoveri in terapia intensiva. (Tec/ Dire) 17:29 19-09-20