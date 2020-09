Ferrara: denunciato molestatore seriale

La Polizia Ferroviaria di Ferrara hanno denunciato un cinquantenne ferrarese di 50 anni resosi responsabile di una serie di molestie sessuali commesse a bordo di alcuni convogli regionali. In particolare nei giorni scorsi, una donna sporgeva denuncia presso gli uffici della Polizia Ferroviaria di Ferrara segnalando che a bordo del regionale da lei quotidianamente utilizzato per raggiungere Bologna, era spesso presente un uomo che, dopo essersi seduto di fronte a lei, iniziava a toccarsi le parti intime; la signora aggiungeva che l’individuo era salito sul treno nella stazione di Ferrara, fornendone una descrizione. Gli operatori Polfer, dopo aver visionato le immagini riprese dalle telecamere presenti in stazione ed aver individuato il soggetto grazie alla descrizione fornita dalla signora, organizzava un servizio in abiti civili e riuscivano a cogliere il molestatore nella flagranza di reato. I successivi accertamenti hanno permesso di individuare altre tre donne vittime delle molestie compiute dall’uomo. Gli agenti della Polizia Ferroviaria hanno, inoltre, denunciato per oltraggio e minacce un individuo che, invitato dal Capo Treno ad indossare correttamente la mascherina, ha aggredito verbalmente prima il ferroviere poi gli operatori intervenuti, strappandosi dal volto la mascherina, gettandola in terra, minacciando tutti i presenti.

fonte – https://questure.poliziadistato.it/Ferrara/articolo/24015f65edf06d671748281358